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GAL000332
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000332

ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: GAL000332
Линейка ArtGallery

Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете алюминий с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010301197.17.14.35 см. 0.111кг.
CAR
28шт.23.920.49.5 см. 0.937кг.
BAG
316шт.24.641.111.3 см. 2.068кг.
P12
41440шт.12080115 см. 198кг.
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