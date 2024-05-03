ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АЛЮМИНИЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).