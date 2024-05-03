Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
Референс: GAL000388
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Алюминий
Тип комплектации Механизм с накладкой
Способ монтажа Скрытой установки
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201035855
|7.1
|7.1
|3.7
|см.
|0.101
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.8
|9.8
|9.9
|см.
|0.541
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|4690201035862
|24.7
|40.8
|11.5
|см.
|2.339
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|222
|кг.
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