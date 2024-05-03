ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ШАМПАНЬ
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: GAL000527
Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань USB с разъемом типа C высокоскоростная. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-С 65Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Шампань
Частота 50-60
Макс. выход. ток 3250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201034322
|7.1
|7.1
|4.1
|см.
|0.143
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|—
|23.9
|20
|9.6
|см.
|1.162
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|—
|24.7
|40.6
|11.2
|см.
|2.49
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|236
|кг.
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