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GAL000584
ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ШАМПАНЬ
GAL000584

ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, ШАМПАНЬ

Референс: GAL000584
Линейка ArtGallery

Накладка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 0
Не содержит (без) галогенов Да
Направление выхода Наклонный (-ое)
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010354117.17.12.1 см. 0.055кг.
CAR
25шт.23.89.610.1 см. 0.281кг.
BAG
320шт.24.840.911.4 см. 1.362кг.
P12
41800шт.12080115 см. 134кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
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