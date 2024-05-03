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GAL000592
Розетка телевизионная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ проходная
GAL000592

Розетка телевизионная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ проходная

Референс: GAL000592
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шампань
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010365317.17.13.1 см. 0.078кг.
CAR
25шт.23.89.810.1 см. 0.422кг.
BAG
320шт.24.740.711.3 см. 1.86кг.
P12
41800шт.12080115 см. 179кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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