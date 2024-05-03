ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
Референс: GAL000645
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201030591
|7.1
|7.1
|4.1
|см.
|0.075
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|23.8
|20.1
|9.4
|см.
|0.824
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.7
|40.8
|11.2
|см.
|1.836
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|177
|кг.
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