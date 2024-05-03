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GAL000653
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, МОККО
GAL000653

ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, МОККО

Референс: GAL000653
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Благодаря светодиодной подсветке белого цвета изделие легко найти в темноте. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010352137.17.14.05 см. 0.082кг.
CAR
210шт.23.920.19.5 см. 0.895кг.
BAG
320шт.24.741.111.4 см. 1.969кг.
P12
41800шт.12080115 см. 189кг.
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