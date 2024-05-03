Продукты
GAL000683
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.5е
GAL000683

Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.5е

Референс: GAL000683
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети.
Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера.
Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц.
Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Мокко
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.7.17.13.75 см. 0.078кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000686
 
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A
GAL000611
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, МОККО
GAL000623
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, МОККО
GAL000632
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
GAL000645
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
Фильтры
Поиск
Корзина