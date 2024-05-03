ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, МОККО
ARTGALLERY НАКЛАДКА для информационных функций типа Keystone, МОККО
Референс: GAL000684
Накладка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 0
Не содержит (без) галогенов Да
Направление выхода Наклонный (-ое)
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201035435
|7.1
|7.1
|2.1
|см.
|0.055
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|24
|9.7
|10
|см.
|0.284
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.7
|40.5
|11
|см.
|1.305
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|129
|кг.
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