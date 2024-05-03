ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ГРИФЕЛЬ
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ГРИФЕЛЬ
Референс: GAL000723
Механизм светорегулятора Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Может использоваться как выключатель или переключатель. Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Сочетается с дистанционным (инфракрасным) выключателем Нет
Ширина устройства 71
Степень защиты (IP) IP20
Управление приложениями через Bluetooth Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201029953
|7.1
|7.1
|4.65
|см.
|0.088
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|—
|23.9
|20.1
|9.5
|см.
|0.697
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|—
|24.7
|41.1
|11.4
|см.
|1.571
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|152
|кг.
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