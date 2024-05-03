Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ TВ./кат.5е 2-я.
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ TВ./кат.5е 2-я.
Референс: GAL000789
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Монтаж на поверхность (открытый) Нет
Монтаж скрытый (под штукатурку) Да
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Грифель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201036135
|7.1
|7.1
|3.2
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201036142
|23.9
|9.7
|10
|см.
|0.331
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201036149
|24.5
|41.2
|11.2
|см.
|1.508
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|147
|кг.
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