ARTGALLERY 2-постовая РАМКА, универсальная, СТАЛЬ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь двухместная. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).