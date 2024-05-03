Светорегулятор универсальный "ArtGallery" С/У 400Вт (230В)

Механизм светорегулятора Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Может использоваться как выключатель или переключатель. Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).