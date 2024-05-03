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GAL000943
Розетка "ArtGallery" С/У с ЗК б/РАМКИ (250В, 16А)
GAL000943

Розетка "ArtGallery" С/У с ЗК б/РАМКИ (250В, 16А)

Референс: GAL000943
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010304167.17.14 см. 0.073кг.
CAR
25шт.23.79.910.1 см. 0.429кг.
BAG
320шт.24.540.911.2 см. 1.891кг.
P12
41800шт.12080115 см. 182кг.
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