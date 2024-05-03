Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.5е
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.5е
Референс: GAL000983
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети.
Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера.
Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц.
Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Сталь
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|7.1
|7.1
|3.75
|см.
|0.078
|кг.
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