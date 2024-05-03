Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.5е

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети.

Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера.

Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц.

Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).