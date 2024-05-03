ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, КАРБОН

Адаптер Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон. Позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).