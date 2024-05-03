ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН
ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, КАРБОН
Референс: GAL001009
Заглушка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Карбон
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Не содержит (без) галогенов Да
Количество модулей (для модульных серий) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201033721
|7.1
|7.1
|2.1
|см.
|0.046
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.7
|10.1
|9.9
|см.
|0.277
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.8
|41.2
|11.5
|см.
|1.285
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|127
|кг.
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