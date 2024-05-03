Продукты
GAL001019
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, КАРБОН
GAL001019

ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, КАРБОН

Референс: GAL001019
Линейка ArtGallery

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
Установка в кабель-канал Нет
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010341867.17.14.05 см. 0.08кг.
CAR
25шт.23.89.810.1 см. 0.469кг.
BAG
320шт.24.841.111.2 см. 2.033кг.
P12
41800шт.12080115 см. 194кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL001032
 
Розетка «ArtGallery» С/У б/РАМКИ с ЗК и с зарядным устройством USB А+С (250В, 16А, защит.шторки)
GAL001045
 
Розетка "ArtGallery" С/У б/РАМКИ с ЗК (250В, 16А, защит.шторки)
GAL001023
 
Светорегулятор универсальный "ArtGallery" С/У 400Вт (230В)
GAL001011
 
Выключатель "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 1кл. (250В,10АХ)
GAL001088
 
Розетка информационная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ кат.6A 2-я
Фильтры
Поиск
Корзина