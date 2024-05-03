ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН
Референс: GAL001029
Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Черный
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201034612
|7.1
|7.1
|4.1
|см.
|0.149
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|—
|23.8
|20.2
|9.4
|см.
|1.189
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|—
|24.6
|41.1
|11.2
|см.
|2.564
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|242
|кг.
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