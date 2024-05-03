ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, КАРБОН

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).