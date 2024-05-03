ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, КАРБОН

Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете карбон. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).