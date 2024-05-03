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GAL001119
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001119

ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, АКВАМАРИН

Референс: GAL001119
Линейка ArtGallery

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
Установка в кабель-канал Нет
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010342097.17.14.05 см. 0.08кг.
CAR
25шт.23.79.710 см. 0.46кг.
BAG
320шт.24.841.111.3 см. 2.018кг.
P12
41800шт.12080115 см. 193кг.
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