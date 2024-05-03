ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, АКВАМАРИН

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин USB с разъемом типа C высокоскоростная. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-С 65Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).