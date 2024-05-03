ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6/2, 10АХ, механизм, АКВАМАРИН
Референс: GAL001165
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031338
|7.1
|7.1
|4.05
|см.
|0.095
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.8
|9.7
|9.9
|см.
|0.488
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.8
|40.9
|11.3
|см.
|2.115
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|202
|кг.
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