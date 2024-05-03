Розетка телевизионная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ оконечная
Розетка телевизионная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ оконечная
Референс: GAL001191
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Аквамарин
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201036418
|7.1
|7.1
|3.1
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.9
|10.2
|10
|см.
|0.426
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.6
|41.2
|11.3
|см.
|1.868
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|180
|кг.
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