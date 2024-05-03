Розетка телевизионная "ArtGallery" С/У б/РАМКИ оконечная

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).