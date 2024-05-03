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GAL001204
ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001204

ARTGALLERY 4-постовая РАМКА, универсальная, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: GAL001204
Линейка ArtGallery

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный четырёхместная. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 0
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102867329.658.351.11 см. 0.042кг.
CAR
25шт.9.840.47.2 см. 0.266кг.
BAG
320шт.469020102868020.141.315.1 см. 1.223кг.
P12
41680шт.12080125 см. 114кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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