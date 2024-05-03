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GAL001308
ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ЛОТОС
GAL001308

ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, ЛОТОС

Референс: GAL001308
Линейка ArtGallery

Адаптер Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос. Позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC002250 Переходник-адаптер/рамка промежуточная для электроустановочных устройств
Цвет изделия Лотос
Степень защиты (IP) IP20
С откидной крышкой Нет
Размеры Проектный адаптер
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010291757.17.10.95 см. 0.012кг.
CAR
25шт.23.89.810.2 см. 0.109кг.
BAG
320шт.25.140.911.4 см. 0.627кг.
P12
41800шт.12080115 см. 68кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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