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GAL001309
ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС
GAL001309

ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, ЛОТОС

Референс: GAL001309
Линейка ArtGallery

Заглушка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000011 Управляющие элементы, накладки, заглушки для ЭУИ
Цвет изделия Лотос
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Не содержит (без) галогенов Да
Количество модулей (для модульных серий) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010337837.17.12.1 см. 0.046кг.
CAR
25шт.23.89.89.9 см. 0.283кг.
BAG
320шт.24.94111.2 см. 1.294кг.
P12
41800шт.12080115 см. 128кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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