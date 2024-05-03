ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ЛОТОС
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, ЛОТОС
Референс: GAL001319
Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
Установка в кабель-канал Нет
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201034247
|7.1
|7.1
|4.05
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.7
|9.8
|10.1
|см.
|0.465
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.7
|41
|11.4
|см.
|2.032
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|194
|кг.
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