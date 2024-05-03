ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЛОТОС
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ЛОТОС
Референс: GAL001332
Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете лотос с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Да
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201030270
|7.1
|7.1
|4.35
|см.
|0.111
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|—
|23.8
|20.1
|9.4
|см.
|0.945
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|—
|24.8
|40.9
|11.4
|см.
|2.064
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|197
|кг.
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