ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ЛОТОС
Референс: GAL001343
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201030492
|7.1
|7.1
|4
|см.
|0.073
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.7
|10
|10.1
|см.
|0.425
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.8
|41.4
|11.5
|см.
|1.889
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|182
|кг.
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