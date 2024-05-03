Выключатель с самовозвратом "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
Выключатель с самовозвратом "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
Референс: GAL001417
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Базальт
С подсветкой Нет
Суппорт (опорное кольцо) Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201029854
|7.1
|7.1
|4.05
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|—
|23.8
|9.7
|10.1
|см.
|0.47
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|—
|24.8
|41
|11.1
|см.
|2.04
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|195
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты