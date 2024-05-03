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GAL001417
Выключатель с самовозвратом "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)
GAL001417

Выключатель с самовозвратом "ArtGallery" С/У б/РАМКИ 2кл. (250В,10АХ)

Референс: GAL001417
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт выключателя 2-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Базальт
С подсветкой Нет
Суппорт (опорное кольцо) Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010298547.17.14.05 см. 0.079кг.
CAR
25шт.23.89.710.1 см. 0.47кг.
BAG
320шт.24.84111.1 см. 2.04кг.
P12
41800шт.12080115 см. 195кг.
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