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GAL001451
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001451

ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: GAL001451
Линейка ArtGallery

Механизм выключателя 2-клавишного Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010309597.17.14.05 см. 0.079кг.
CAR
25шт.23.714.99.9 см. 0.458кг.
BAG
320шт.24.646.211.4 см. 2.011кг.
P12
41800шт.12080115 см. 192кг.
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