ARTGALLERY 1-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ

Рамка Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете белый одинарная. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).