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GAL440146
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ
GAL440146

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шт. с крышк, 16А, IP44, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: GAL440146
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете белый розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010370267.17.14.7 см. 0.087кг.
CAR
210шт.23.825.29.5 см. 0.933кг.
BAG
320шт.469020103703324.846.311.3 см. 2.038кг.
P12
41800шт.12080115 см. 195кг.
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