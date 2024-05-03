ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GAL440161
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете белый выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии ArtGallery Aqua отличается от конструкции рамок ArtGallery. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201037088
|7.08
|7.08
|4.05
|см.
|0.091
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|23.8
|20.1
|9.6
|см.
|0.891
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|4690201037095
|24.8
|40.9
|11.5
|см.
|1.958
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|187
|кг.
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