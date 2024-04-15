СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E25-38
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК МЕЖДУ GM2 И MC1E25-38
Референс: GM2AF338E
Соединительный блок между автоматическим выключателем серии SystemePact GM2 и контактором серии MC1E, для контакторов на номинальный ток – 25…38 А, исполнение – 3P. Блок предназначен для монтажа контактора непосредственно на автоматический выключатель, позволяет обеспечить качественное и надежное подключение контакторов без применения дополнительных проводников.
Спецификация
Технические характеристики
EC002050 Комплект проводки/подключения для силового выключателя
Модель/исполнение Прямое подключение
Подходит для количества полюсов 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409165348
|6
|8
|9.5
|см.
|0.06
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14680409165345
|30.1
|39.6
|15.1
|см.
|1.742
|кг.
P12
|4
|—
|960
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|94
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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