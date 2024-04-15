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GM2APN01
ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L (GV2APN01)
GM2APN01

ЧЕРНАЯ ВЫНОСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ GM2P_GM2L (GV2APN01)

Референс: GM2APN01
Линейка SystemePact M

Выносная поворотная рукоятка (цвет - чёрный) серии SystemePact GM2 для автоматических выключателей GM2P/L. Степень защиты IP54. Автоматические выключатели электродвигателей серии SystemePact GM2 компактны и просты в эксплуатации; они классифицируются в зависимости от вида управления и типа расцепителя; предназначены для применения в промышленности, инфраструктуре, строительстве для управления и защиты электродвигателей; легко устанавливаются на DIN-рейку или с помощью винтов на монтажную плату.

Спецификация
Технические характеристики
EC000230 Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914889141.27.16.7 см. 0.32кг.
BAG
39шт.2468040914889527.546.625.4 см. 3.542кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
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Совместимые продукты
GM2P32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P32)
GM2P06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P06)
GM2L32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 32A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L32)
GM2L08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 4.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L08)
GM2L07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 2.5A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L07)
GM2P01
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P01)
GM2P10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P10)
GM2P08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P08)
GM2P07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P07)
GM2P05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P05)
GM2P04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P04)
GM2P22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P22)
GM2L22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 25A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L22)
GM2L20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L20)
GM2L16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 14A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L16)
GM2L14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 10A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L14)
GM2L10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 6.3A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L10)
GM2L06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.6A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L06)
GM2L05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L05)
GM2L04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.63A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L04)
GM2L03
 
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GM2P21
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P21)
GM2P20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P20)
GM2P16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P16)
GM2P14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 6-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P14)
GM2P03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P03)
GM2P02
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P02)
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