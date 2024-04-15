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GM2G545
ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 5Х45 ММ
GM2G545

ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 5Х45 ММ

Референс: GM2G545
Линейка SystemePact M

Комплект трехполюсных шин для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, на номинальный ток до 63А, исполнение – 5 модулей по 45 мм, монтаж – сверху выключателей. Шины предназначены для правильного и надежного подключения к источнику питания нескольких автоматических выключателей, установленных на одну DIN-рейку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Длина 5
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 45
Количество фаз 3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
210шт.468040915138922.4115 см. 1.04кг.
BAG
320шт.1468040915138627.517.58.6 см. 2.088кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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