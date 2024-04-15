ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63А 5Х45 ММ

Комплект трехполюсных шин для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, на номинальный ток до 63А, исполнение – 5 модулей по 45 мм, монтаж – сверху выключателей. Шины предназначены для правильного и надежного подключения к источнику питания нескольких автоматических выключателей, установленных на одну DIN-рейку.