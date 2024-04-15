АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME01)

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2ME с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 0.1 - 0.16 А, с кнопками управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2ME предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.