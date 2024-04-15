АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME01)
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME01)
Референс: GM2ME01
Автоматический выключатель серии SystemePact GM2ME с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 0.1 - 0.16 А, с кнопками управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2ME предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.
Спецификация
Технические характеристики
EC000074 Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409150184
|9.2
|5.3
|8.4
|см.
|0.286
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14680409150181
|29.4
|39.9
|30.2
|см.
|15.291
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|377
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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