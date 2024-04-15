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GM2ME22
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME22)
GM2ME22

АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME22)

Референс: GM2ME22
Линейка SystemePact M

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2 с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 20 - 25 А, с кнопками управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2ME предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.

Спецификация
Технические характеристики
EC000074 Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091511129.25.38.4 см. 0.286кг.
BAG
360шт.1468040915111929.740.230.1 см. 17.792кг.
P12
41440шт.12080110 см. 437кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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