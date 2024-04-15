АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P05)

Автоматический выключатель серии SystemePact GM2P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 0.63 - 1.0 А, с поворотной рукояткой управления. Автоматические выключатели серии SystemePact GM2P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.