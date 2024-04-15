АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 17-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P25)

Автоматический выключатель защиты двигателя серии SystemePact GM3P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 17 - 25 А, с поворотной рукояткой управления и винтовыми зажимами. Автоматические выключатели GM3P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.