Продукты
GM3P65
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 48-65A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P65)
GM3P65

АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM3P 48-65A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. ВИНТ.ЗАЖ. (GV3P65)

Референс: GM3P65
Линейка SystemePact M

Автоматический выключатель защиты двигателя серии SystemePact GM3P с комбинированным расцепителем, регулируемым в диапазоне 48 - 65 А, с поворотной рукояткой управления и винтовыми зажимами. Автоматические выключатели GM3P предназначены для управления и защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания на объектах промышленности, инфраструктуры и строительства; устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную плату с помощью винтов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091690016.715.815.7 см. 1.073кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Техническая документация
Руководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 2.2 MB
Руководство по эксплуатации автоматические выключатели защиты двигателя серии GM3P
3D модели
3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P
Дата документа: 13/03/2024
Формат STP
Размер 14.01 MB
3D модель для автоматических выключателей защиты электродвигателей GM3P
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
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