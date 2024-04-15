КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD0101)
КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD0101)
Референс: GMAD0101
Дополнительный контакт мгновенного действия сигнализации состояния и аварийного отключения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение - 1НЗ (аварийный) + 1НЗ, монтаж – сбоку слева от выключателя. Дополнительные контакты применяются совместно с автоматическими выключателями и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 2
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 0.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409151334
|2
|10.2
|8
|см.
|0.046
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409194300
|10.5
|16.2
|9.8
|см.
|0.485
|кг.
BAG
|3
|—
|320
|шт.
|14680409151331
|32.5
|42.4
|39.5
|см.
|16.124
|кг.
PAL
|4
|—
|3200
|шт.
|—
|100
|80
|120
|см.
|170
|кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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