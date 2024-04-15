КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НЗ + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD0101)

Дополнительный контакт мгновенного действия сигнализации состояния и аварийного отключения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение - 1НЗ (аварийный) + 1НЗ, монтаж – сбоку слева от выключателя. Дополнительные контакты применяются совместно с автоматическими выключателями и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.