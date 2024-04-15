КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD1001)
КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО + ДОП.КОНТ. НЗ GM2/GM3 (GVAD1001)
Референс: GMAD1001
Дополнительный контакт мгновенного действия сигнализации состояния и аварийного отключения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение - 1НО (аварийный) + 1НЗ, монтаж – сбоку слева от выключателя. Дополнительные контакты применяются совместно с автоматическими выключателями и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 0.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|13.5
|1
|9
|см.
|0.042
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|—
|15.1
|10.1
|9.3
|см.
|0.463
|кг.
BAG
|3
|—
|320
|шт.
|—
|42
|31
|39
|см.
|15.6
|кг.
P12
|4
|—
|3200
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|170
|кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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