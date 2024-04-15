ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ (GVAE11)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ GM2/GM3 1НО+1НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ (GVAE11)
Референс: GMAE11
Дополнительный блок контактов для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение - 1НО+1НЗ, монтаж – фронтальный. Блоки дополнительных контактов применяются совместно с автоматическими выключателями и предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409165324
|6
|8
|9.5
|см.
|0.19
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4680409151228
|11.5
|9.9
|7
|см.
|0.194
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14680409165321
|29.7
|40.1
|15.6
|см.
|4.327
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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