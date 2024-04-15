КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ GM2/GM3 (GVAM11)
КОНТАКТ СИГНАЛИЗАЦИИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ GM2/GM3 (GVAM11)
Референс: GMAM11
Дополнительный контакт сигнализации короткого замыкания для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, исполнение – 1CO (перекидной контакт), монтаж – сбоку слева от выключателя. Дополнительный контакт применяется совместно с автоматическими выключателями и предназначен сигнализации отключения из-за короткого замыкания.
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов 1
Способ монтажа Монтаж сбоку
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 0.3
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409151303
|9.4
|2.6
|7.4
|см.
|0.051
|кг.
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Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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