РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 110-115V (GVAU115)
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 110-115V (GVAU115)
Референс: GMAU110
Расцепитель минимального напряжения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, напряжение управления – 110 - 115 В пер.тока; установка - сбоку от выключателя (1 расцепитель с правой стороны выключателя). Расцепитель минимального напряжения вызывает мгновенное отключение выключателя, когда напряжение питания расцепителя опускается ниже 70% от номинального значения, а также препятствует включению выключателя, если напряжение в этой цепи меньше 85 % от номинального напряжения.
Спецификация
Технические характеристики
EC001022 Расцепитель минимального напряжения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409151136
|9.4
|2.8
|7
|см.
|0.208
|кг.
BAG
|3
|—
|14
|шт.
|14680409151133
|29.5
|40.3
|14.9
|см.
|5.23
|кг.
P12
|4
|—
|672
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|262
|кг.
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
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Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
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