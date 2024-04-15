Продукты
GMAU110
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 110-115V (GVAU115)
GMAU110

РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ GM2/GM3 110-115V (GVAU115)

Референс: GMAU110
Линейка SystemePact M

Расцепитель минимального напряжения для автоматических выключателей серии SystemePact GM2, напряжение управления – 110 - 115 В пер.тока; установка - сбоку от выключателя (1 расцепитель с правой стороны выключателя). Расцепитель минимального напряжения вызывает мгновенное отключение выключателя, когда напряжение питания расцепителя опускается ниже 70% от номинального значения, а также препятствует включению выключателя, если напряжение в этой цепи меньше 85 % от номинального напряжения.

Спецификация
Технические характеристики
EC001022 Расцепитель минимального напряжения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091511369.42.87 см. 0.208кг.
BAG
314шт.1468040915113329.540.314.9 см. 5.23кг.
P12
4672шт.12080110 см. 262кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 30/08/2023 - 29/08/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.01805_23
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Формат PDF
Размер 1.9 MB
Срок действия: 29/08/2023 - 28/08/2028
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.06872_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GM2ME06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME06)
GM2L14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 10A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L14)
GM2L16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 14A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L16)
GM2ME20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME20)
GM2P04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P04)
GM2P05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P05)
GM2P32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P32)
GM2L03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.4A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L03)
GM2L06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.6A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L06)
GM2P02
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P02)
GM2P03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P03)
GM2L20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 18A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L20)
GM2L22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 25A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L22)
GM2L32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 32A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L32)
GM2ME05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.63-1.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME05)
GM2L10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 6.3A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L10)
GM2ME10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME10)
GM2ME14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 6.3-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME14)
GM2ME16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME16)
GM2L07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 2.5A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L07)
GM2L08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 4.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L08)
GM2ME01
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME01)
GM2ME02
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.16-0.25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME02)
GM2ME03
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.25-0.4A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME03)
GM2ME04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 0.4-0.63A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME04)
GM2ME07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME07)
GM2ME08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME08)
GM2ME21
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME21)
GM2ME22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME22)
GM2ME32
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2ME 24-32A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ КНОП.УПР. (GV2ME32)
GM2P20
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 13-18A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P20)
GM2P06
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.0-1.6A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P06)
GM2P07
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 1.6-2.5A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P07)
GM2P08
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 2.5-4.0A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P08)
GM2P10
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 4.0-6.3A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P10)
GM2P14
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 6-10A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P14)
GM2P16
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 9-14A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P16)
GM2P01
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 0.1-0.16A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P01)
GM2P21
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 17-23A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P21)
GM2P22
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2P 20-25A КОМБ.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2P22)
GM2L04
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 0.63A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L04)
GM2L05
 
АВТ.ВЫКЛ.ЗАЩ.ДВ. GM2L 1.0A МАГН.РАСЦЕПИТЕЛЬ ПОВ.РУК. (GV2L05)
Фильтры
Поиск
Корзина