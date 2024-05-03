GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000100
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000110
|1
|GSL000100
|1
|30.09.2020
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Белый
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Белый
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок белый
Тип монтажа открытый
Количество постов 1-постовая
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657825
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606480657822
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.242
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606480657823
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.972
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|161.489
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты